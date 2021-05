Calcio: Dal Portogallo 'Offerta a Fonseca la panchina del Lione' (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attuale tecnico della Roma potrebbe prendere il posto di Rudi Garcia LISBONA (Portogallo) - A fine stagione Paulo Fonseca lascerà la panchina della Roma a Josè Mourinho ma potrebbe non rimanere a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'attuale tecnico della Roma potrebbe prendere il posto di Rudi Garcia LISBONA () - A fine stagione Paulolascerà ladella Roma a Josè Mourinho ma potrebbe non rimanere a ...

Advertising

capuanogio : ?? Le scadenze #Inter e le domande su come #Zhang sta gestendo il finale di questa stagione dal punto di vista comu… - GassmanGassmann : Quelle storie che ti riconciliano con il calcio miliardario. Ebrima Darboe , arrivato dal Gambia in Italia, attrave… - ZZiliani : La grafica dice 0-0 ma siamo al 14’. La realtà è che #Pirlo, il #Predestinato nonchè #Maestro (ha inventato il calc… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #calcio Paulo #Fonseca contattato dal #Lione per la prossima stagione - _i_n_d_i_o_ : RT @duppli: CR7 è stato la fine per la Juve, ma la Juve per lui è stata molto, molto peggio. Un campione come lui non può congedarsi dal ca… -