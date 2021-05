Cairo | «Pensiamo solo alla partita di sabato Nicola? Ha sempre fatto ottime scelte» – VIDEO

(Di giovedì 13 maggio 2021) ? Urbano, presidente del Torino, ha commentato la disfatta granata contro il Milan. Le sue parole (-dal nostro inviato) Urbano, presidente del Torino, ha commentato la disfatta granata contro il Milan. Queste le parole del numero uno del club. SCONFITTA – «Sconfitta pesante sì, ma noi dobbiamo pensarecosa più importante che è ladi. Non dobbiamo pensare più di tanto a questa, che dispiace a tutti, però dobbiamo pensare a essere concentrati.hale suee le ha fattebene. Hain 16 partite 22 punti perché le cose le ha fatte bene. I giocatori che ha schierato dall’inizio sono quelli degli ultimi 20 minuti a Verona e avevano cambiato ...

CorriereTorino : Cairo: «Su la testa, pensiamo allo Spezia»

... tripletta per Rebic Il Milan travolge il Torino del patron Urbanoe torna immediatamente al ... 'Sono felice per questa vittoria, l'abbiamo preparata bene ma oragia' alla prossima ...alla fatica di Andrea nel leggere quei nomi senza il conforto di uno sguardo cui ... La Commemorazione infatti, era stata presieduta dal Presidente, il quale, per la prima volta, aveva ...Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato la pesante sconfitta con il Milan. Ecco che cosa ha detto: "Pesante sì la sconfitta con il Milan, ma adesso noi dobbiamo pensare ...Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato al termine della partita contro il Milan. Queste le parole del presidente granata: "Dobbiamo essere focalizzati all'obiettivo di sabato, ...