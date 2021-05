Cagliari-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 maggio 2021) La seconda gara della 36a giornata di Serie A, mette di fronte Cagliari e Fiorentina. I sardi cercano punti importanti per lasciare definitivamente la zona retrocessione e staccare ulteriormente il Benevento. La Fiorentina è un pò più tranquilla ma allo stesso modo cerca punti per la salvezza matematica. Queste le formazioni ufficiali: Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, João Pedro; Nainggolan; Pavoletti. All.: Semplici. Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All.: Iachini. Foto: Sito uff. Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) La seconda gara della 36a giornata di Serie A, mette di fronte. I sardi cercano punti importanti per lasciare definitivamente la zona retrocessione e staccare ulteriormente il Benevento. Laè un pò più tranquilla ma allo stesso modo cerca punti per la salvezza matematica. Queste le(4-4-1-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, João Pedro; Nainggolan; Pavoletti. All.: Semplici.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All.: Iachini. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

