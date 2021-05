Cagliari-Fiorentina 0-0: rara noia alla Sardegna Arena (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un Cagliari-Fiorentina che non passerà alla storia come una delle gare per cui vediamo il calcio. Una partita noiosa e senza sussulti sia da una parte che dall’altra. Un punto a testa che avvicina al momento entrambe le squadre alla salvezza, ma molto passerà dai risultati delle altre concorrenti alla salvezza. Quali sono le scelte dei tecnici? 4-2-3-1 per i padroni di casa, mossa a sorpresa dunque per Semplici. In porta gioca Cragno, la coppia difensiva vede all’opera Godin e Ceppitelli. Sulle corsie esterne ci sono Zappa e Lykogiannis. In mediana c’è spazio per Marin e Duncan. Sulla trequarti ci sono Nandez, Nainggolan e Joao Pedro. L’unico riferimento in avanti è Pavoletti. 3-5-2 per Iachini. Non gioca Ribery dal primo, a far coppia con Vlahovic c’è Kouamé. Gli esterni del centrocampo sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unche non passeràstoria come una delle gare per cui vediamo il calcio. Una partita noiosa e senza sussulti sia da una parte che dall’altra. Un punto a testa che avvicina al momento entrambe le squadresalvezza, ma molto passerà dai risultati delle altre concorrentisalvezza. Quali sono le scelte dei tecnici? 4-2-3-1 per i padroni di casa, mossa a sorpresa dunque per Semplici. In porta gioca Cragno, la coppia difensiva vede all’opera Godin e Ceppitelli. Sulle corsie esterne ci sono Zappa e Lykogiannis. In mediana c’è spazio per Marin e Duncan. Sulla trequarti ci sono Nandez, Nainggolan e Joao Pedro. L’unico riferimento in avanti è Pavoletti. 3-5-2 per Iachini. Non gioca Ribery dal primo, a far coppia con Vlahovic c’è Kouamé. Gli esterni del centrocampo sono ...

