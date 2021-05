Buongiorno mamma anticipazioni | cosa hanno fatto Guido e Anna a Maurizia?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Andrà in onda mercoledì prossimo la quinta puntata die noi non abbiamo capito ancora nulla di quello che è successo prima che il casale doveabitava bruciasse. E voi, ci avete capito qual? Quali sono i misteri legati al passato die che? Perchèsi trovava proprio nei pressi del casale il giorno in cui è bruciato? Dinon ci sono tracce, nessuno sa dove sia finita e non è detto che sia morta. Ma unaè certa: nel passato dici sono degli scheletri. Non dimentichiamo tra l’altro che sono scomparsi anche i soldi che la nonna di ...