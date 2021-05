Buon 40esimo compleanno Rami Malek (mai occhiaie hanno avuto tanto fascino)

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il fatto che Rami Malek non abbia un profilo Instagram e che sia abilissimo a dribblare i paparazzi non fa che aumentare il suo fascino. Carismatico, bello in modo non ordinario, trasudante sex appeal, l’attore statunitense di origini egiziane festeggia il 12 maggio 40 anni. Segno zodiacale Toro, dunque – si presume – una preferenza per le storie a lungo termine e il vissero per sempre felici e contenti, Rami Malek è fidanzato dal 2018 con la collega inglese Lucy Boynton, conosciuta sul set del film Bohemian Rhapsody (lui vestiva i panni di Freddie Mercury, lei Mary Austin, compagna di tutta la vita di Freddie, prima come fidanzata, poi come migliore amica).