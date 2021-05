Buffon agli ultras prima del match contro il Sassuolo: "La Juventus segue il mister" (Di mercoledì 12 maggio 2021) prima dell'inizio di Juventus-Sassuolo, Gigi Buffon ha voluto rassicurare i tifosi fuori dallo stadio confermandogli che la squadra è con Andra Pirlo. Buffon rassicura i tifosi prima della partita: “Non è vero che la squadra non segue Pirlo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 12 maggio 2021)dell'inizio di, Gigiha voluto rassicurare i tifosi fuori dallo stadio confermandogli che la squadra è con Andra Pirlo.rassicura i tifosidella partita: “Non è vero che la squadra nonPirlo” su Notizie.it.

GoalItalia : Buffon incontra gli ultras della Juventus 'Non è vero che non seguiamo Pirlo' ?? - dzola87 : RT @WLaTriade: Rigore parato. Esulta solo Buffon. Agli altri non frega un cazzo. - WLaTriade : Rigore parato. Esulta solo Buffon. Agli altri non frega un cazzo. - DambraNunzio : CONTRO GLI STESSI ERRORI CHE SI RIPETONO DA INIZIO STAGIONE, E CHE REGALANO GOL AGLI AVVERSARI, UNA COSTANTE, UNA… - Air4Carlos : RT @GoalItalia: Buffon incontra gli ultras della Juventus 'Non è vero che non seguiamo Pirlo' ?? -