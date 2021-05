Buffon | addio Juventus | secondo voi deve smettere o continuare col calcio?

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - DiMarzio : #Juventus, l’annuncio di #Buffon: “Addio a fine stagione” - FBiasin : #Buffon: 'Addio #Juve, tolgo il disturbo. Ora smetto o cambio club'. L'ultimo campione del mondo 2006 in attività. - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? BUFFON, ADDIO AMARO Tutte le #notizie ?? - PensieroBNJ : RT @capuanogio: #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la ragione… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon addio

Un mesetto fa, quando le voci di un suoalla Juve già ribollivano, erano arrivati segnali da ... C'è la suggestione del Porto, dove chiuse la carriera Casillas , cuiè legato da stima . ...... a cominciare da Cristiano Ronaldo (lunedì a Maranello per acquistare una nuova Ferrari) fino ad arrivare a Gigi, che ieri ha annunciato ufficialmente il suoalla Juve a fine stagione ("...Retroscena Buffon, niente feeling con Pirlo: è successo dopo il Barcellona. Ecco uno dei motivi dell’addio di Gigi alla Juventus Come riferito da La Gazzetta dello Sport Gigi Buffon con Pirlo era ...Buffon, addio Juve: 'Tolgo il disturbo'". Questo il titolo che il Corriere della Serautilizza nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna. Dopo 20 anni e in ...