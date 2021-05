BRIT Awards 2021, i vincitori dei premi della musica inglese (Di mercoledì 12 maggio 2021) I BRIT Awards sono i maggiori premi musicali inglesi, paragonabili ai Grammy statunitensi. La vincitrice della serata è stata Dua Lipa, che ha vinto i premi come miglior artista solista femminile e come miglior album dell’anno con Future Nostalgia. Ad aprire la serata presentata da Jack Whitehall nella O2 Arena di Londra, i Coldplay hanno suonato la canzone Higher Power da una chiatta sul Tamigi con una esibizione spettacolare. A vincere il premio come miglior gruppo sono le Little Mix, primo gruppo tutto al femminile ad essere premiato nella categoria. Un altro premio storico è quello a Taylor Swift, premiata come Global Icon, prima donna a ottenere questo premio. Tutti i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Isono i maggiorili inglesi, paragonabili ai Grammy statunitensi. La vincitriceserata è stata Dua Lipa, che ha vinto icome miglior artista solista femminile e come miglior album dell’anno con Future Nostalgia. Ad aprire la serata presentata da Jack Whitehall nella O2 Arena di Londra, i Coldplay hanno suonato la canzone Higher Power da una chiatta sul Tamigi con una esibizione spettacolare. A vincere ilo come miglior gruppo sono le Little Mix, primo gruppo tutto al femminile ad essereato nella categoria. Un altroo storico è quello a Taylor Swift,ata come Global Icon, prima donna a ottenere questoo. Tutti i ...

Advertising

team_world : BRIT AWARDS 2021 ?Congratulazioni a tutti i vincitori della serata che ha visto trionfare, tra i tanti, Harry Style… - GloriaBruno79 : RT @RollingStoneita: I Coldplay sul Tamigi e le altre performance ai Brit Awards 2021 #Brits2021 - Alsaleh23357005 : RT @WARNERMUSICIT: Dua Lipa trionfa ai Brit Awards 2021 vincendo per il 'Miglior Album dell'anno' con 'Future Nostalgia' e come 'Miglior Ar… - WARNERMUSICIT : Dua Lipa trionfa ai Brit Awards 2021 vincendo per il 'Miglior Album dell'anno' con 'Future Nostalgia' e come 'Migli… - alefthand_ : Ma perché le statuette dei Brit Awards sembrano dei d1ldi? -

Ultime Notizie dalla rete : BRIT Awards Harry Styles porta gli anni '70 ai BRITs 2021: look psichedelico e borsetta da capogiro In che modo Harry Styles ci ha regalato un altro sensazionale momento di moda ai Brit Awards 2021 ? Con un abito psichedelico e una borsa a mano da capogiro , ovviamente. E come si poteva prevedere il total look è firmato Gucci . Per ricevere il premio MasterCard British Single ...

Brit Awards 2021, tutti i vincitori In un'edizione di quasi tutte vincitrici e aperta dallo show dei Coldplay sul Tamigi, Dua Lipa (con due premi) è la regina dei Brit Awards 2021 Mentre in Italia si celebrava il cinema con i David di Donatello, in UK si assisteva al trionfo della musica. Si svolgevano, infatti, i Brit Awards 2021 , all'insegna della musica (e ...

Brit Awards 2021, ecco i vincitori Rolling Stone Italia BRIT Awards 2021, tutti i vincitori e la magica performance dei Coldplay Martedì 11 maggio, alla O2 Arena di Londra, si è tenuta l'edizione 2021 dei BRIT Awards . L'evento si è aperto con la magica performance dei Coldplay sul Tamigi, dove hanno presentato il loro nuovo si ...

Harry Styles porta gli anni ’70 ai BRITs 2021: look psichedelico e borsetta da capogiro Harry Styles porta gli anni ’70 ai BRITs 2021: look psichedelico e borsetta da capogiro In che modo Harry Styles ci ha regalato un altro sensazionale momento di moda ai Brit Awards 2021? Con un abito ...

In che modo Harry Styles ci ha regalato un altro sensazionale momento di moda ai2021 ? Con un abito psichedelico e una borsa a mano da capogiro , ovviamente. E come si poteva prevedere il total look è firmato Gucci . Per ricevere il premio MasterCard British Single ...In un'edizione di quasi tutte vincitrici e aperta dallo show dei Coldplay sul Tamigi, Dua Lipa (con due premi) è la regina dei2021 Mentre in Italia si celebrava il cinema con i David di Donatello, in UK si assisteva al trionfo della musica. Si svolgevano, infatti, i2021 , all'insegna della musica (e ...Martedì 11 maggio, alla O2 Arena di Londra, si è tenuta l'edizione 2021 dei BRIT Awards . L'evento si è aperto con la magica performance dei Coldplay sul Tamigi, dove hanno presentato il loro nuovo si ...Harry Styles porta gli anni ’70 ai BRITs 2021: look psichedelico e borsetta da capogiro In che modo Harry Styles ci ha regalato un altro sensazionale momento di moda ai Brit Awards 2021? Con un abito ...