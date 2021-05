Brindisi | aeroporto riaperto al traffico dopo lavori alla pista Era chiuso dal 20 aprile

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:la chiusura, dal 20scorso, per consentire la realizzazione della fase 1 deidi riqualifica e ammodernamento dellaRWY 13/31 – la più invasiva del complesso cronoprogramma degli interventi – da oggi l’del Salento èal. Idi riqualifica e ammodernamento sin qui realizzati rappresentano la prima fase di un programma di interventi più ampio, che comporterà altri interventi che però non impatteranno sulla operatività dello scalo. La nuova configurazione diRWY 13/31, che entrerà in esercizio il 1° Luglio, consentirà l’ormeggio nel porto medio didi imbarcazioni con air draft di 50 metri, ...

Dopo 22 giorni, oggi mercoledì 12 maggio, finalmente riapre l'del Salento. In poco più di tre settimane sono stati effettuati tutti i lavori previsti ...del MoVimento 5 Stelle di. "...... consentendo il regolare funzionamento dell'. Come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre ritenuto tali interventi un banco di prova importante per la nostra comunità: anche agli ...Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Dopo la chiusura, dal 20 aprile scorso, per consentire la realizzazione della fase 1 dei lavori di riqualifica e ammodernamento della pista R ...12/05/2021. Conclusa, nel rispetto del cronoprogramma, la prima fase dei lavori che ha comportato la temporanea chiusura d ...