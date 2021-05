Brevetti vaccini | Draghi | “La liberalizzazione di per sé non assicura la produzione e potrebbe disincentivare la ricerca”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) “La posizione degli Stati Uniti si chiarirà nei prossimi giorni, ma è evidente che parta da una semplice considerazione. Vi è un sostanziale sbilanciamento tra la posizione di alcune grandi case farmaceutiche, che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative, e quella dei Paesi più poveri al mondo, che o non hanno accesso o non hanno denaro per poter comprare i. L’indirizzo verso cui si muove questa dichiarazione degli Stati Uniti va condiviso, secondo me”. È quanto ha detto il premier Marionel corso del Question Time alla Camera, parlando della questionedeianti-Covid. “C’è ovviamente un rischio che va evitato – ha aggiunto il premier -, e cioè che la sospensione deirappresenti un disincentivo allae alla ...

L'apertura dei, osserva il rapporto, "potrebbe contribuire ad accelerare la distribuzione dei" ma "non ci sono informazioni definitive sullo stato dei siti nel mondo che al momento ...Approfonditi anche argomenti come la sicurezza sul lavoro, la questione migratoria e i. In particolare suiil Presidente del Consiglio ha affermato che la posizione espressa la ...