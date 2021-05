Borussia Dortmund, Watzke ribadisce: «Haaland resta qui, sono rilassato» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il CEO del Borussia Dortmund, Watzke, ribadisce la chiara volontà di trattenere Erling Haaland anche per il prossimo anno. Le sue parole Il CEO del Borussia Dortmund, Watzke, ribadisce la volontà di trattenere Erling Haaland almeno per un altro anno. Ecco le sue parole alla BILD in cui allontana le possibili voci di mercato intorno al centravanti norvegese. «Ho la chiara aspettativa che Erling Haaland giocherà per noi il prossimo anno. E non sono preoccupato per nient’altro. sono totalmente rilassato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il CEO della chiara volontà di trattenere Erlinganche per il prossimo anno. Le sue parole Il CEO della volontà di trattenere Erlingalmeno per un altro anno. Ecco le sue parole alla BILD in cui allontana le possibili voci di mercato intorno al centravanti norvegese. «Ho la chiara aspettativa che Erlinggiocherà per noi il prossimo anno. E nonpreoccupato per nient’altro.totalmente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

