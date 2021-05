Bonus Verde: incentivi fino a 1800 euro, ecco i requisiti necessari (Di mercoledì 12 maggio 2021) Confermato per tutto il 2021 il Bonus Verde, un incentivo per privati che hanno intenzione di investire per rifarsi il giardino o allestire una terrazza, anche per i condomini. Si tratta infatti di una detrazione irpef del 36% per i seguenti interventi: sistemazione a Verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a Verde e di giardini pensili. Come riporta l’agenzia delle entrate, la detrazione va quindi ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un importo massimo di 5000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione massima, ovvero il 36% di 5000 euro, è quindi pari a 1800 euro per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Confermato per tutto il 2021 il, un incentivo per privati che hanno intenzione di investire per rifarsi il giardino o allestire una terrazza, anche per i condomini. Si tratta infatti di una detrazione irpef del 36% per i seguenti interventi: sistemazione adi aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture ae di giardini pensili. Come riporta l’agenzia delle entrate, la detrazione va quindi ripartita in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un importo massimo di 5000per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione massima, ovvero il 36% di 5000, è quindi pari aper ...

Advertising

IDAsteOnline : #bonusverde: una detrazione fiscale che permette di creare e sistemare zone private, come giardini, aree verdi o un… - VideoAndria : #andria: Bonus Verde: dal Governo sino a 1.800 euro per chi sistema o allarga il - newsfinanza : Bonus verde confermato per il 2021. Ecco a chi spetta l’incentivo fino a 1800 euro - statodelsud : Bonus verde, confermato incentivo fino a 1800 euro anche per il 2021: come funziona - Pino__Merola : Bonus verde, confermato incentivo fino a 1800 euro anche per il 2021: come funziona -