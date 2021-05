Bonus genitori separati e divorziati: che cos’è, a chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il comma 1 dell’articolo 12-bis, da poco rivalutato, ha indotto le Commissioni a proporre l’inserimento di un voucher il cui obiettivo è garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento dei genitori separati o divorziati ai figli. Al momento, sono stati stanziati più di 10 milioni di euro per finanziare il progetto per l’anno 2021: tutti i dettagli. Bonus genitori separati e divorziati: come funziona Il Bonus per genitori separati o divorziati 2021 è, essenzialmente, un aiuto economico riconosciuto a coloro che, a causa della crisi da Covid-19, hanno difficoltà nel finanziare i propri figli. In questo caso, il Governo non eroga una cifra fissa o proporzionale ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il comma 1 dell’articolo 12-bis, da poco rivalutato, ha indotto le Commissioni a proporre l’inserimento di un voucher il cui obiettivo è garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento deiai figli. Al momento, sono stati stanziati più di 10 milioni di euro per finanziare il progetto per l’anno 2021: tutti i dettagli.funziona Ilper2021 è, essenzialmente, un aiuto economico riconosciuto a coloro che, a causa della crisi da Covid-19, hanno difficoltà nel finanziare i propri figli. In questo caso, il Governo non eroga una cifra fissa o proporzionale ...

