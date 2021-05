Boniek | «Lewandowski alla Roma? La penso così»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Zibi, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport del futuro di RobertZibi, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport del futuro di Robert. L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione. «Ho sentito che c’è qualche squadra inglese su di lui.che stia benissimo a Monaco, se dovesse cambiare squadra ci sono quattro o cinque club al mondo che possono permettersi di prenderlo a livello economico.? Non credo che abbia questa possibilità. Sarebbe bello sognare, ma non è fattibile. Quando prendi Mourinho è giusto sognare di prendere quei giocatori che hanno quel qualcosa in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con lo Special One è giusto sognare in grande e ne ha parlato anche Zibìa Te la do io Tokyo, sulle frequenze di Centro Suono Sport: "? Quando i giocatori guadagnano da 25 milioni ...Lo staff sanitario dei campioni del Mondo, ha specificato cheha accusato un ... La Federcalcio polacca attraverso il presidenteha smentito il Bayern: 'A Robert non è successo nulla ...Zibi Boniek, vice presidente Uefa, ha parlato del possibile futuro del suo connazionale Lewandowksi ai microfoni di Centro Suono Sport.Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport del futuro di Robert Lewandowski Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Ce ...