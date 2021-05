Bolzano | bambina vittima della sindrome shaken baby | la colpa è dei genitori

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una coppia aè stata condannata per lesioni aggravate in concorso: i due sarebbero responsabili di uno strabismo insorto nella figlioletta in conseguenza”. Lesioni aggravate in concorso: con quest’accusa una coppia composta da un uomo di 50 anni e la compagna di 34, è stata condannata a tre anni di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano bambina

I fatti si sarebbero svolti nel 2017, quanto i genitori hanno trasportato la figlia d'urgenza in ospedale a, dicendo che laera caduta dal letto. Dopo due notti di ricovero, il padre ...... muore giovane padre I fatti incriminati risalgono al 2017 , quando laaveva meno di un d'età. I genitori portarono la figlioletta in ospedale a, affermando che la bimba fosse caduta ...Consiglio \| 12.05.2021 \| 11:28. Presentata la relazione sull’attività 2020 della Garante per l’infanzia e l’adolescenza - CON VIDEO. Daniela Höller ha ripercorso ripercorr ...Dopo la Dad l’home-schooling. In Alto Adige sono attualmente 125 i bambini che non frequentano la scuola e vengono seguiti a casa dai genitori. Questo – scrive il quotidiano bolzanino Tageszeitung – c ...