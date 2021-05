Bologna | Orsolini | «Vogliamo chiudere bene il campionato Penso solo a questo»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Riccardoha parlato a Sky Sport prima della gara con il Genoa dopo il gol su rigore di domenica. Le sue parole Ecco le dichiarazioni dell’ala delRiccardorilasciate a Sky Sport 24 prima della gara con il Genoa: «Voglioil, dopo aver attraversato momenti non semplici. Poi penserò alla prossima stagione. Ce la metteremo tutta per dare soddisfazioni al mister e ai tifosi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioPillole : #Vignato in panchina con Sinisa #Mihajlovic che sceglie #Orsolini, #Soriano e #Barrow alle spalle di #Palacio.… - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Bologna-Genoa: aggiornamenti - - bologna_sport : #BFCGenoa: #Orsolini e #Sansone scalpitano per partire titolari - Dalla_SerieA : Spezia-Napoli 1-4: Gattuso secondo. Pari Udinese-Bologna - - infoitsport : Udinese-Bologna 1-1, le pagelle: De Paul fa, Molina-Musso disfano. Orsolini a segno -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Orsolini

(4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo Lar., Dijks; Schouten, Svanberg;, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic GENOA (4 - 3 - 3): Perin; Zappacosta, ...LE FORMAZIONI:(4 - 2 - 3 - 1): Ravaglia; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg;, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. GENOA (4 - 3 - 1 - 2): Perin; ...Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Bologna-Genoa. Panchina per Vignato con Sinisa Mihajlovic che schiera Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio, in porta c’è Ravaglia. Ballard ...Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Bologna e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Dall’Ara”, Bologna e Genoa si aff ...