Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Laudan1893 : RT @Agatha776: Tra poco Bologna - Genoa. Ho paura. #BolognaGenoa - Laudan1893 : RT @simo_valenti: Io dopo aver visto la formazione del Genoa in campo a Bologna #BolognaGenoa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Genoa

Inzaghi(4 - 2 - 3 - 1) : Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(4 - 3 - 1 - 2) : Perin; ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª giornata di ...Si gioca Sassuolo-Juventus, gara valida per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 12 maggio 2021 alle ore 20:45.Bologna già tranquillo, Genoa ad un passo dalla salvezza aritmetica, è questo lo scenario col quale le due compagini si sfideranno stasera alle 20:45 al Dall'Ara: di seguito le scelte dei due allenato ...