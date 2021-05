Bollettino covid e vaccinazioni | in Liguria 128 nuovi positivi | 23 in provincia di Savona

Advertising

ilmamilio : Covid | Bollettino Lazio 12 Maggio 2021: +633 casi, 22 morti, 1269 guariti. D'Amato: 'Continua la frenata, continui… - CosenzaPost : Bollettino Covid Calabria 12 maggio: 280 nuovi casi, 4 morti - verdeocchio : RT @lucarango88: ??Bollettino #Lombardia #12maggio Casi +1.198 (820.983 +0,15%) Deceduti +36 (33.271 +0,11%) Guariti +2.027 (747.841 +0,27%… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino nazionale del 12 maggio. 7582 casi su 306744 test - anteprima24 : ** Covid, ##Napoli prima provincia in Italia per incremento di #Contagi ** -

...casi di coronavirus secondo i dati deldel Ministero della Salute. Le guarigioni registrate sono 19.023 e 262 i morti certificati. Oggi l'Italia registra un aumento di 7.852 casi, ..., Liguria: ildi mercoledì 12 maggio 2021 Casi totali da inizio emergenza = 101.352 (+143) Attualmente positivi = 4.305 ( - 145); 399 ( - 22) in ospedale (di cui 49 in terapia ...ROMA (ITALPRESS) – Nuova leggera crescita dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute, i nuovi positivi sono 7.852 contro i 6.946 di ieri a fronte di ...Il report di mercoledì 12 maggio fornito dalla Regione. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti. Sono stati 50.658 i tamponi effettuati, percentuale positivi stabile ...