Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Dai dati ufficiali, risultano 7.852 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 262 le vittime e si registrano 19.023 guariti. Si rilevano, inoltre, -64 terapie intensive e -657 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 2,6% (+0,1%). Infine, oggi sono stati eseguiti 306.744 tamponi. Coronavirus: il calendario delle riaperture L’economia italiana è in ginocchio a causa del Coronavirus. Piscine e palestre sono chiuse da ormai troppo tempo e il premier Mario Draghi ha fretta di ripartire. Settimana prossima il governo si riunirà nuovamente per ponderare meglio l’andamento delle varie ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 maggio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Daiufficiali, risultano 7.852 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 262 le vittime e si registrano 19.023 guariti. Si rilevano, inoltre, -64 terapie intensive e -657 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 2,6% (+0,1%). Infine, oggi sono stati eseguiti 306.744 tamponi.: il calendario delle riaperture L’economia italiana è in ginocchio a causa del. Piscine e palestre sono chiuse da ormai troppo tempo e il premier Mario Draghi ha fretta di ripartire. Settimana prossima il governo si riunirà nuovamente per ponderare meglio l’andamento delle varie ...

Advertising

askanews_ita : Il bollettino Covid di oggi in estrema sintesi - simonepietroro1 : RT @SkyTG24: #Coronavirus in Italia, il bollettino del #12maggio: 7.852 nuovi casi, i morti sono 262 - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #12maggio: 7.852 nuovi casi, i morti sono 262 - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 7.852 contagiati • 262 morti • 19.023 guariti -64 terapie intensive | -657… - 59Liberal : RT @Corriere: ?????? I dati aggiornati sull'andamento dei contagi -