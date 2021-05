Bollettino Coronavirus di Mercoledì 12 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 2,55% (Di mercoledì 12 maggio 2021) In data 12 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,19% (ieri +0,16%) con 4.131.078 contagiati totali, 3.655.112 dimissioni/guarigioni (+19.023) e 123.544 deceduti (+262); 352.422 infezioni in corso (-11.437). Ricoverati con sintomi -657 (14.280); terapie intensive -64 (1.992) con 91 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 306.744 tamponi totali (ieri 286.428) di cui 166.476 molecolari (ieri 135.106) e 140.268 test rapidi (ieri 151.322) con 93.786 casi testati (ieri 88.130); 7.852 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 2,55% (ieri 2,42% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 8,37% (ieri 7,88% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.198; Campania 1.127; Sicilia 607; Piemonte 774; Lazio 633; Puglia 615; Emilia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) In data 12l’incremento nazionale dei casi è +0,19% (ieri +0,16%) con 4.131.078 contagiati totali, 3.655.112 dimissioni/guarigioni (+19.023) e 123.544 deceduti (+262); 352.422 infezioni in corso (-11.437). Ricoverati con sintomi -657 (14.280); terapie intensive -64 (1.992) con 91 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 306.744totali (ieri 286.428) di cui 166.476 molecolari (ieri 135.106) e 140.268 test rapidi (ieri 151.322) con 93.786 casi testati (ieri 88.130); 7.852(target 4.311);totali 2,55% (ieri 2,42% – target 2%);/casi testati 8,37% (ieri 7,88% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.198; Campania 1.127; Sicilia 607; Piemonte 774; Lazio 633; Puglia 615; Emilia ...

