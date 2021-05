Boeri e Azzolina | la sanatoria dei precari della scuola uno schiaffo a chi ha fatto il concorso

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tito, economista ed ex presidente Dell’inps, si scaglia su twitter contro la stabilizzazione dei, trovando il sostegno anche dell’ex ministra dell’istruzione e parlamentare del movimento 5 stelle Lucia. “L’ennesima maxi-deiin arrivo è unoai 400mila candidati alordinario. Non risolverà i problemi delle cattedre vuote dato che si è estesa la mobilità dei docenti. Non doveva laessere la priorità di questo governo?”, aveva scritto.Oggi l’ex ministra dell’Istruzione ha risposto al suo tweet aggiungendo: “non solo. Quei 400mila sono tutti under30 o al più under40. Se passa la stabilizzazione senza merito al posto loro ...

Tito, economista ed ex presidente Dell'inps, si scaglia su twitter contro la stabilizzazione dei ...anche dell'ex ministra dell'istruzione e parlamentare del movimento 5 stelle Lucia. 'L'...... infatti, una autorevole voce di dissenso è quella dell' economista Titoche sui propri ... come quella prevista dal concorso ordinario bandito in epoca; e Fi (con in testa il ministro ...Tito Boeri, economista ed ex presidente Dell’inps, si scaglia su twitter contro la stabilizzazione dei precari, trovando il sostegno anche dell’ex ministra dell’istruzione e parlamentare del movimento ...