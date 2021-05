Black Widow: David Harbour anticipa l'arrivo della Guardia d'inverno? (Di mercoledì 12 maggio 2021) David Harbour ha lanciato la bomba su Instagram, anticipa l'arrivo della Guardia d'inverno nell'atteso Black Widow, al cinema dal 9 luglio. La star di Black Widow, David Harbour, ha condiviso su Instagram il character poster del suo personaggio, Red Guardian, anticipando un indizio che lascerebbe pensare all'arrivo nel film della famigerata Guardia d'inverno. David Harbour accompagna il post con la seguente scritta: "Ursa, Yelena, Nat, CD, Sputnik, io e il resto della Guardia d'inverno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha lanciato la bomba su Instagram,l'd'nell'atteso, al cinema dal 9 luglio. La star di, ha condiviso su Instagram il character poster del suo personaggio, Redn,ndo un indizio che lascerebbe pensare all'nel filmfamigeratad'accompagna il post con la seguente scritta: "Ursa, Yelena, Nat, CD, Sputnik, io e il restod'...

Ultime Notizie dalla rete : Black Widow Emily Blunt e John Krasinski nei Fantastici Quattro come Sue Storm e Reed Richards? ... John Krasinski aveva in effetti fatto un provino per Captain America , mentre Emily Blunt sfiorò la parte di Black Widow in Iron Man 2 (2010) più o meno nello stesso periodo, ma vi rinunciò per ...

Black Widow: Yelena e Natasha nella nuovo foto di Empire Magazine Una nuova foto esclusiva tratta dal cinecomic Black Widow è stata diffusa questa mattina in rete attraverso la celebre rivista Empire Magazine.

