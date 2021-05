Bit Time è un gioco PC basato su Ethereum e NFT creato da autori di Fortnite e COD – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) Big Time è un gioco PC basato su Ethereum e NFT creato da sviluppatori di Fortnite e COD. Arriverà nel 2022. Ecco cosa sappiamo.. Big Time Studios, un team composto da veterani dell’industria che hanno lavorato su giochi come Fortnite, Call of Duty, Gears of War e League of Legends, è al lavoro su un nuovo gioco chiamato Big Time. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione online per PC basato su Ethereum e NFT. Il gioco è previsto per il lancio in formato accesso anticipato nel primo trimestre 2022, con una beta quest’anno. Si tratta di un gioco … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Bit Time è un ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) Bigè unPCsue NFTda sviluppatori die COD. Arriverà nel 2022. Ecco cosa sappiamo.. BigStudios, un team composto da veterani dell’industria che hanno lavorato su giochi come, Call of Duty, Gears of War e League of Legends, è al lavoro su un nuovochiamato Big. Si tratta di undi ruolo d’azione online per PCsue NFT. Ilè previsto per il lancio in formato accesso anticipato nel primo trimestre 2022, con una beta quest’anno. Si tratta di un… Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Bitè un ...

Advertising

basket_torino : Finale amaro al Pala Gianni Asti, la @Reale_Mutua cade all’over-time con Scafati. Non bastano quattro uomini in do… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: ??????? Essere donna e fare della matematica la propria professione: un video 'Words of women in mathematics in the time of… - PatriziaOrlan11 : RT @SapienzaRoma: ??????? Essere donna e fare della matematica la propria professione: un video 'Words of women in mathematics in the time of… - SapienzaRoma : ??????? Essere donna e fare della matematica la propria professione: un video 'Words of women in mathematics in the ti… - interclubpavia : ??? Entra a far parte della famiglia #InterClub! Tesseramento stagione 20/21 25€ senior 10€ junior Potete compilare… -