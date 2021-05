Berrettini-Millman in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Matteoaffronta Johnal secondo turno degliBNL. L’azzurro scende in campo contro l’australiano al Foro Italico dopo aver battuto in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili. Per il romano adesso c’è l’ostacolo rappresentato dall’australiano, vincitore su Lajovic all’esordio. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida trava in scena nella giornata odierna, mercoledì 12 maggio, come quarto incontro sul Centrale dalle ore 10.00 (dopo Williams-Podoroska). Latelevisiva sarà proposta da Sky Sport (201 o 204), con la piattaforma Sky Go a fungere da supportoper gli abbonati. In alternativa, Sportface.it ...

In campo anche Matteoche nel pomeriggio sfiderà l'australiano, oltre a Lorenzo Sonego impegnato nel derby italiano contro Gianluca Mager e a Stefano Travaglia che se la vedrà con ...SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, mercoledì 12 maggio , non prima delle ore 18.00 (dopo). La diretta televisiva ...Il match di giornata sarà sicuramente quello che si giocherà sul Campo Centrale non prima delle 18: la super sfida tra Jannik Sinner e il re della terra Rafael Nadal. Non è questa, tuttavia, l’unica p ...PROGRAMMA SINNER-NADAL INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021. Mercoledì 12 maggio. Centrale dalle ore 10:00. (4) Dominic Thiem VS Marton Fucsovics. Sara Sorribes Tormo VS (7) Aryna Sabalenka. Non prima delle o ...