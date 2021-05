Berrettini, che dominio! Guarda come ha affondato Millman (Di mercoledì 12 maggio 2021) Grande prova di forza di Matteo Berrettini, che impiega un'ora e 20' per superare Millman 6 - 4 6 - 2. Guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Grande prova di forza di Matteo, che impiega un'ora e 20' per superare6 - 4 6 - 2.gli highlights

Advertising

WeAreTennisITA : CHE CUORE MATTEO ?? Si batte la racchetta sul petto Berrettini, subito dopo aver chiuso un match durissimo di due o… - zazoomblog : Berrettini che dominio! Guarda come ha affondato Millman - #Berrettini #dominio! #Guarda - kekko___n : Non ho visto le partite di Travaglia e Berrettini. Bene Berrettini che é agli ottavi, mi spiace tanto per Stefano.… - lettiesnow_ : Quando Jannik deve servire, non è che può entrare al suo posto Berrettini ? #IBI21 - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis:Berrettini 'il pubblico mi è mancato, non vedo l'ora': (ANSA) - ROMA, 12 MAG - 'Non vedo l'… -