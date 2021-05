Bergamo: bar e ristoranti, riaperti sì, ma camerieri e cuochi han scelto altri lavori (Di mercoledì 12 maggio 2021) I clienti sono tornati ai tavoli. E insieme a loro i pranzi, gli aperitivi e le cene. Quel che preoccupa, ora, è la mancanza di personale: cuochi e camerieri. A Bergamo come nel resto d’Italia. Oscar Fusini, direttore generale di Ascom Confcommercio Bergamo, parla esplicitamente di “fuga dal settore”, a causa dell’instabilità che ha investito il mondo della ristorazi0ne, soggetto a continue aperture e chiusure. “Al momento non esiste una banca dati che inquadri con esattezza il fenomeno – precisa Fusini -, ma il sentito dire e i segnali iniziano a essere significativi. Tanti baristi e ristoratori hanno dovuto dire addio al personale. A quanto ci risulta, molti hanno cambiato mestiere passando al settore della logistica, altri hanno fatto domanda nell’edilizia sulla spinta del bonus”. C’è poi un altro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) I clienti sono tornati ai tavoli. E insieme a loro i pranzi, gli aperitivi e le cene. Quel che preoccupa, ora, è la mancanza di personale:. Acome nel resto d’Italia. Oscar Fusini, direttore generale di Ascom Confcommercio, parla esplicitamente di “fuga dal settore”, a causa dell’instabilità che ha investito il mondo della ristorazi0ne, soggetto a continue aperture e chiusure. “Al momento non esiste una banca dati che inquadri con esattezza il fenomeno – precisa Fusini -, ma il sentito dire e i segnali iniziano a essere significativi. Tanti baristi e ristoratori hanno dovuto dire addio al personale. A quanto ci risulta, molti hanno cambiato mestiere passando al settore della logistica,hanno fatto domanda nell’edilizia sulla spinta del bonus”. C’è poi un altro ...

Bergamo: bar e ristoranti, riaperti sì, ma camerieri e cuochi han scelto altri lavori

