Benevento, Inzaghi: “Pensiamo al Crotone, se vinciamo ci giocheremo tutto all’ultima” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Dobbiamo pensare alla partita di domenica. giocheremo contro il Crotone: dobbiamo vincere. Poi ci giocheremo tuto nell’ultima contro il Torino. Oggi era difficile per noi: la squadra però ha avuto il giusto spirito e ha retto bene di fronte a un team che da queste parti fa sempre un mucchio di tiri in porta. Noi invece abbiamo concesso il giusto ai bergamaschi e abbiamo provato qualche volta a colpirli, anche quando siamo rimasti in dieci uomini”. Così, al termine di Atalanta-Benevento, il tecnico del team campano, Filippo Inzaghi. “La squadra è viva. Ha fatto anche oggi la sua partita, giocando in difesa con grande attenzione. Forse potevamo costruire di più ma di fronte avevamo una formazione veramente forte. La corsa salvezza su chi la facciamo? Dobbiamo guardare solo a noi stessi e pensare a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Dobbiamo pensare alla partita di domenica.contro il: dobbiamo vincere. Poi cituto nell’ultima contro il Torino. Oggi era difficile per noi: la squadra però ha avuto il giusto spirito e ha retto bene di fronte a un team che da queste parti fa sempre un mucchio di tiri in porta. Noi invece abbiamo concesso il giusto ai bergamaschi e abbiamo provato qualche volta a colpirli, anche quando siamo rimasti in dieci uomini”. Così, al termine di Atalanta-, il tecnico del team campano, Filippo. “La squadra è viva. Ha fatto anche oggi la sua partita, giocando in difesa con grande attenzione. Forse potevamo costruire di più ma di fronte avevamo una formazione veramente forte. La corsa salvezza su chi la facciamo? Dobbiamo guardare solo a noi stessi e pensare a ...

