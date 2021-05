Belen, Antonino dice grazie: “Ecco cosa ha fatto per me” (Di mercoledì 12 maggio 2021) News L’ex hair stylist si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Granelli-La serie Pubblicato su 12 Maggio 2021 Antonino Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio che da mesi lo accompagna. Per la prima volta il compagno di Belen Rodriguez si è raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie. Un’intervista nella quale il 26enne ha parlato principalmente delle sue passioni e ambizioni ma anche del rapporto incredibile che ha instaurato con la soubrette argentina, che presto lo renderà padre per la prima volta. È previsto in estate l’arrivo della piccola Luna Marie, secondogenita per Belen dopo Santiago avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Antonino Spinalbese ha assicurato che Belen Rodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) News L’ex hair stylist si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Granelli-La serie Pubblicato su 12 Maggio 2021Spinalbese ha deciso di rompere il silenzio che da mesi lo accompagna. Per la prima volta il compagno diRodriguez si è raccontato in una lunga intervista su Granelli-La serie. Un’intervista nella quale il 26enne ha parlato principalmente delle sue passioni e ambizioni ma anche del rapporto incredibile che ha instaurato con la soubrette argentina, che presto lo renderà padre per la prima volta. È previsto in estate l’arrivo della piccola Luna Marie, secondogenita perdopo Santiago avuto dall’ex marito Stefano De Martino.Spinalbese ha assicurato cheRodriguez è una donna dolcissima, fantastica e che il loro è un amore puro, ...

