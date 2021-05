“Beccata con lui”. Melissa Satta, la soffiata è sicura. L’ex velina ha girato pagina dopo Boateng (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bomba su Melissa Satta, a quanto pare Boateng è stato messo alle spalle in maniera totale. A quanto riportano i soliti ben infermati il suo cuore si starebbe già per impegnare con un altro uomo. Non uno sconosciuto, un calciatore di serie A che milita in una squadra di prima grandezza. La notizia del divorzio di Melissa Satta da Boateng, ora in forza al Monza, era arrivata dopo una storia lunga e travagliata. Lei e il calciatore avevano provato in tutti i modi a ricucire i rapporti ma nonostante la buona volontà da parte di entrambi, ormai i caratteri erano diventati incompatibili e la scelta migliore è stata quella di separarsi. Poi di uomini nessuna traccia, Melissa Satta infatti aveva preferito concentrarsi sull’adorato figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Bomba su, a quanto pareè stato messo alle spalle in maniera totale. A quanto riportano i soliti ben infermati il suo cuore si starebbe già per impegnare con un altro uomo. Non uno sconosciuto, un calciatore di serie A che milita in una squadra di prima grandezza. La notizia del divorzio dida, ora in forza al Monza, era arrivatauna storia lunga e travagliata. Lei e il calciatore avevano provato in tutti i modi a ricucire i rapporti ma nonostante la buona volontà da parte di entrambi, ormai i caratteri erano diventati incompatibili e la scelta migliore è stata quella di separarsi. Poi di uomini nessuna traccia,infatti aveva preferito concentrarsi sull’adorato figlio ...

Advertising

hinatroia : oggi una mia compagna di classe ha copiato in primo banco dal telefono cioè aveva il telefono nell'astuccio e cerca… - ECastamere : @ilrestodite Stessa cosa con i gatti 'eh ma graffia, eh ma non si fa avvicinare' eh ma se non sai come comportarti… - CheDonnait : Eugania beccato con un altro, ma le cose non sembrerebbero essere come appaiono. #uominiedonne - zazoomblog : Dayane Mello: “Con lui ritrovo il sorriso” beccata con il suo nuovo compagno - #Dayane #Mello: #ritrovo #sorriso” - voltacelestae : l'unico mio flex della vita e aver iniziato a giocare a honkai solo per fu hua herrscher of sentience e averla becc… -