Beach volley, Europei Under 22 Baden. Marchetto/Dal Corso e Scampoli/Gottardi outsider di lusso (Di giovedì 13 maggio 2021) Primo trofeo continentale giovanile da assegnare sulla sabbia di Baden in Austria: è un Europeo Under 22 che promette spettacolo quello che si disputa da oggi a domenica nella stessa località che ha ospitato uno dei tre gironi della seconda fase di Continental Cup femminile, quello che ha visto l'Italia chiudere al terzo posto e qualificarsi per la finale di The Hague. L'Italia schiera una coppia che proprio nella Continental Cup ha avuto modo di mettersi in mostra in campo maschile: Marchetto/Dal Corso che a livello giovanile si vogliono prendere le ultime soddisfazioni in questa prima parte di carriera, prima di spiccare il volo a livello seniores. La coppia italiana nel girone preliminare (che si disputa ancora con la formula all'italiana) dovranno affrontare oggi da favoriti i moldavi Cecoi/Maka. Domani, invece, se ...

