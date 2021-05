Bassetti: “La pandemia non si sconfigge solo con le chiusure, finiamola con le ideologie” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vaccino Pfizer "dimostra girono dopo giorno di esser fatto bene, di coprire le varianti e quindi sono dell'idea che sia stato fatto un ottimo lavoro a livello di ingegneria e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: riduce del 99% i decessi" Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il vaccino Pfizer "dimostra girono dopo giorno di esser fatto bene, di coprire le varianti e quindi sono dell'idea che sia stato fatto un ottimo lavoro a livello di ingegneria e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: riduce del 99% i decessi"

Advertising

ARomano1987 : @FPanunzi La Capua si vedeva in tv anche prima della pandemia. Sono i vari Galli, Bassetti e Crisanti i simboli della tv in questo tempo. - alceo67 : RT @RAFALOCA1: @sbruffino Creiamo un thread delle stronzate dette da inizio pandemia da i vari: Burioni, Galli, Capua, Sileri, Bassetti, Ca… - RAFALOCA1 : @sbruffino Creiamo un thread delle stronzate dette da inizio pandemia da i vari: Burioni, Galli, Capua, Sileri, Bas… - RedDevil927 : La pandemia va scemando e così anche gli ascolti dei virologi in tv, ma Bassetti non ci sta e per sopperire al calo… - DanieleSgarava1 : RT @laura_ceruti: @matteorenzi @Pensiero0 Matteo, molti virologi hanno paura di scomparire dai radar, poi dicono che Bassetti è un narciso… -