Basket Serie C Gold, Fase 2: la Miwa Energia riparte da Cercola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo aver iniziato la seconda Fase del campionato con il piede giusto grazie alla vittoria casalinga contro Bim Bum Rende, la Miwa Energia è pronta alla trasferta di Cercola. Settimana dura quella dei ragazzi di Coach Annecchiarico che hanno visto Errico fermarsi per un duro colpo in allenamento ed anche Ordine accusare un leggero fastidio. Se quello del giovane lungo ex Vieste appare un problema decisamente superabile, la situazione del puteolano Errico preoccupa molto di più staff tecnico e sanitario. Il ragazzo sta svolgendo terapie e si valuterà in corso d'opera un suo eventuale utilizzo nella ostica sfida di Domenica prossima. Dall'altra parte del campo la Miwa ritroverà gli ex Pasquale Greco, play attualmente best scorer della squadra, e Walter Rianna oltre ...

