Basket: Maurizio Buscaglia-Germani Brescia, è addio. Nuovo corso per il club lombardo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le strade di Maurizio Buscaglia e della Germani Brescia si allontanano in maniera definitiva. Con un comunicato, il club lombardo ha ufficializzato la separazione delle strade con l’allenatore barese, arrivato in corsa lo scorso 1° dicembre per sostituire Vincenzo Esposito. Brescia, che ha portato a conclusione il campionato al nono posto, si orienta ora verso una scelta ben differente, quella di Alessandro Magro, che sarà di ritorno dopo il periodo da vice di Andrea Diana (2016-2019). Per lui un triennale con modalità 1+1+1. Come obiettivo italiano, il secondo. del mercato, ci sarebbe l’attualmente impegnato nei playoff (a Trieste) Davide Alviti, ma si parla di manovre di mercato ancora allo stato estremamente embrionale. Solo da mettere nero su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le strade die dellasi allontanano in maniera definitiva. Con un comunicato, ilha ufficializzato la separazione delle strade con l’allenatore barese, arrivato in corsa lo s1° dicembre per sostituire Vincenzo Esposito., che ha portato a conclusione il campionato al nono posto, si orienta ora verso una scelta ben differente, quella di Alessandro Magro, che sarà di ritorno dopo il periodo da vice di Andrea Diana (2016-2019). Per lui un triennale con modalità 1+1+1. Come obiettivo italiano, il secondo. del mercato, ci sarebbe l’attualmente impegnato nei playoff (a Trieste) Davide Alviti, ma si parla di manovre di mercato ancora allo stato estremamente embrionale. Solo da mettere nero su ...

Advertising

OA_Sport : Basket: la Germani Brescia saluta Maurizio Buscaglia - a_velha_senhora : @Oldboy_AL @Mauri99Bo @MarcoBellinazzo hai letto flavio tranquillo? hai ascoltato maurizio biggi, spiegano benissim… - a_velha_senhora : @Oldboy_AL @Mauri99Bo @MarcoBellinazzo maurizio biggi, arbitro italiano di eurolega basket strafavorevole alla superlega... quindi? - charlielittledo : @thewhitefly_ @rprat75 Il mitico Maurizio Mosca diceva: “A me del basket piacciono solo gli ultimi 5 minuti. Per me… - dariodivico : @maurizio_crippa 'per sostenere l'occupazione' lanceranno l'idea del doppio arbitro, come nel basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Maurizio Buscaglia non sarà più l'allenatore della Pallacanestro Brescia ...Maurizio ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra, nell'ambito di una delle stagioni più anomale e complesse per tutto il basket ...

Maurizio Buscaglia non è più l'allenatore della Germani ...Maurizio ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra, nell'ambito di una delle stagioni più anomale e complesse per tutto il basket ...

LBA: Si separano le strade di Pallacanestro Brescia e Maurizio Buscaglia Basket World Life Buscaglia non sarà più l’allenatore della Pallacanestro Brescia Il nome più caldo per la panchina della Germani è quello di Alessandro Magro, già vice per tre stagioni di Diana al Basket Brescia Leonessa ...

Maurizio Buscaglia non è più l’allenatore della Germani Le strade della Pallacanestro Brescia e di Maurizio Buscaglia si separano. A dare l’annuncio ufficiale è stata proprio la società, a poche ore dall’ultima partita di campionato e dall’addio di Sandro ...

...ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra, nell'ambito di una delle stagioni più anomale e complesse per tutto il......ha ripagato la fiducia che la società gli ha riposto nel momento in cui lo ha chiamato alla guida della squadra, nell'ambito di una delle stagioni più anomale e complesse per tutto il...Il nome più caldo per la panchina della Germani è quello di Alessandro Magro, già vice per tre stagioni di Diana al Basket Brescia Leonessa ...Le strade della Pallacanestro Brescia e di Maurizio Buscaglia si separano. A dare l’annuncio ufficiale è stata proprio la società, a poche ore dall’ultima partita di campionato e dall’addio di Sandro ...