Basket | Cade Philadelhia | vince Brooklyn | Lakers ok all' overtime

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Per Melli 7 punti nella sconfitta di Dallas contro Memphis LOS ANGELES (STATI UNITI) - La corsa agli ultimi pass in palio ma anche delle classifiche ancora da definire perchè c'è pur sempre un fattore ...

Per Melli 7 punti nella sconfitta di Dallas contro Memphis LOS ANGELES (STATI UNITI) - La corsa agli ultimi pass in palio ma anche delle classifiche ancora da definire perchè c'è pur sempre un fattore ...Philadelphiaad Indiana, Brooklyn e Milwaukee ne approfittano per accorciare. Golden State supera Phoenix e risponde a Memphis che travolge nella ripresa Dallas. Tutto facile per i Clippers ...Il playmaker dei Washington Wizards Russell Westbrook scrive la storia della NBA: contro Atlanta mette a segno la sua 182ª tripla doppia nella Lega ...Sconfitta inaspettatamente in casa della già retrocessa Acqua San Bernardo Cantù, la Dinamo Banco di Sardegna chiude la regular season al quinto posto e regala a Venezia il fattore campo nella serie d ...