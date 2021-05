Barcellona, Busquets alza bandiera bianca: «Liga andata per noi…» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il pareggio contro il Levante, Sergio Busquets alza bandiera bianca per il Barcellona nella lotta al titolo Il Barcellona pareggia 3-3 in casa del Levante e in caso di vittorie di Atletico Madrid e Real Madrid si allontanerà dalla vetta. Un risultato decisivo per le sorti del campionato anche secondo Sergio Busquets che, ai microfoni di Movistar, ha alzato bandiera bianca. «Il campionato è praticamente andato per noi. Ci sono poche opzioni rimaste, dipenderà da quello che faranno i nostri rivali, ma ci sono pochissimi punti rimasti. Devo dire che è stata colpa nostra. Nelle ultime partite abbiamo perso molti punti per poter lottare per la Liga. Ogni gara iniziamo con impressioni non positive ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo il pareggio contro il Levante, Sergioper ilnella lotta al titolo Ilpareggia 3-3 in casa del Levante e in caso di vittorie di Atletico Madrid e Real Madrid si allontanerà dalla vetta. Un risultato decisivo per le sorti del campionato anche secondo Sergioche, ai microfoni di Movistar, hato. «Il campionato è praticamente andato per noi. Ci sono poche opzioni rimaste, dipenderà da quello che faranno i nostri rivali, ma ci sono pochissimi punti rimasti. Devo dire che è stata colpa nostra. Nelle ultime partite abbiamo perso molti punti per poter lottare per la. Ogni gara iniziamo con impressioni non positive ...

Advertising

DotMaxG72 : @Gaz73831406 @massimo_rdv @FBiasin Ma sei serio?? Parli del Barcellona in cui giocavano Xavi, Iniesta, Messi, Ronal… - andreatakeapill : RT @ilbianconerocom: #Juve, rischio beffa per #Locatelli: il #Barcellona lo vuole come vice-#Busquets. E quella frase di #Carnevali… https:… - ILOVEPACALCIO : #Barcellona, paura #Busquets: commozione cerebrale dopo uno scontro di gioco - Ilovepalermocalcio - serieAnews_com : ????Paura durante #BarcaAtleti: #Busquets finisce in ospedale ?? - RealMarco94 : 1°T dell'Atletico Madrid quasi perfetto ( è mancato solo il gol ma non le occasioni), Il Barcellona troppo lento ne… -