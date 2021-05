Barca affonda nel Garda con bimbo 4 anni, tutti salvi (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Carabinieri di Peschiera (Verona), hanno salvato un gruppo di persone, tra cui un bambino, dopo l'affondamento della Barca su cui si trovavano nel lago di Garda. Durante la fase del naufragio una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Carabinieri di Peschiera (Verona), hanno salvato un gruppo di persone, tra cui un bambino, dopo l'mento dellasu cui si trovavano nel lago di. Durante la fase del naufragio una ...

Ultime Notizie dalla rete : Barca affonda Barca affonda nel Garda con bimbo 4 anni, tutti salvi I Carabinieri di Peschiera (Verona), hanno salvato un gruppo di persone, tra cui un bambino, dopo l'affondamento della barca su cui si trovavano nel lago di Garda. Durante la fase del naufragio una persona del gruppo, tutto di nazionalità austriaca, ha chiesto soccorso e immediate sono scattate le operazioni di ...

