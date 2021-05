Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #barca affonda nel lago di Garda con un bimbo di 4 anni: tutti salvi - occhio_notizie : Barca affonda nel lago di Garda con un bambino di 4 anni: tutti salvi - AnsaVeneto : Barca affonda nel Garda con bimbo 4 anni, tutti salvi. Gruppo di naufraghi austriaci lancia allarme #ANSA - Gazzettino : #barca affonda nel lago di Garda con un bimbo di 4 anni: tutti salvi - CorriereQ : Barca affonda nel Garda con bimbo 4 anni, tutti salvi -

Ultime Notizie dalla rete : Barca affonda

Agenzia ANSA

I Carabinieri di Peschiera (Verona), hanno salvato un gruppo di persone, tra cui un bambino, dopo l'affondamento dellasu cui si trovavano nel lago di Garda. Durante la fase del naufragio una persona del gruppo, tutto di nazionalità austriaca, ha chiesto soccorso e immediate sono scattate le operazioni di ...PESCHIERA DEL GARDA (VR). Nel primo pomeriggio di oggi, 12 maggio, i carabinieri di Peschiera del Garda, sono stati contatti da un uomo che parlava in lingua tedesca. Nonostante il militare al ...VERONA - I Carabinieri di Peschiera hanno salvato un gruppo di persone, tra cui un bambino, dopo l'affondamento della barca su cui si trovavano nel lago di Garda. Durante la ...L'uomo che ha fatto scattare l'allarme e gli altri due turisti adulti si erano aggrappati a un pezzo di plastica dell'imbarcazione rimasto a galla, mentre il bambino è rimasto in superficie con diffic ...