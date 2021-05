Bansky il più famoso artista di graffiti al mondo | da sempre contrario alla mercificazione dell’arte | in mostra a Milano

Leggi su domanipress

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Teatro Nuovo diapre le porte a Banksy. E’ infatti in programma presso il teatro di piazza San Babila, dal 14 maggio al 30 giugno 2021, laBanksy “The World of Banksy – The Immersive Experience”, definita «unarigorosamente non autorizzata dall’, da». Laoffre un percorso espositivo di oltre 60 splendide opere d’arte di proprietà privata in versione stampata e più di 30 murales a grandezza naturale dell’più misterioso di tutti i tempi, che ha conquistato il pubblico con ironia, denuncia, politica, intelligenza e protesta. Dopo le edizioni di successo di Parigi, Barcellona e Praga, la...