Roma, 12 mag. -(Adnkronos) - In Europa "le banche stanno aspettando un aumento dei tassi di interesse dal momento che i tassi negativi comprimono i loro margini, ma credo anche che una repentina e inattesa crescita dei rendimenti, con la risalita della curva, possa portare a significativi rischi per la stabilità del settore bancario". L'allarme arriva dal presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria della Bce Andrea Enria, intervenuto online al Delphi Economic Forum. Enria segnala la "necessità di prestare attenzione ai rischi che possono arrivare nei settori dei mercati finanziari con una leva molto elevata".

Ultime Notizie dalla rete : Banche Enria Riflettori puntati sull'inflazione USA Sul fronte Banche centrali è previsto un discorso di Richard Clarida, Vicegovernatore della Federal Reserve, e uno di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE.

Enria (Bce): da settembre le banche torneranno al dividendo Le dichiarazioni ( di ieri ) incoraggianti di Enria (Bce), il ritorno alla normalità e il ricco incentivo delle Dta spingo le fusioni e acquisizioni bancarie. Indice ai massimi da inizio anno e chiusura di una settimana record

Banche: Enria, rischi significativi per mercato con rapida crescita rendimenti Il Sannio Quotidiano Banche: Enria, rischi significativi per mercato con rapida crescita rendimenti Adnkronos) - In Europa "le banche stanno aspettando un aumento dei tassi di interesse ... L'allarme arriva dal presidente del Consiglio di Vigilanza Bancaria della Bce Andrea Enria, intervenuto online ...

Borse Ue, partenza prevista con il fiato sospeso in attesa dell'inflazione Usa Future di Wall Street in rosso. Nei listini prevale sempre la cautela in vista del dato dei prezzi al consumo di aprile negli States, che sarà pubblicato alle 14:30. In Italia asta Bot a 12 mesi per 7 ...

