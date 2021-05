Avellino, la Curva Sud scalda i motori: “Vestiamo l’Irpinia con il suo vestito migliore” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Popolo irpino, è giunta l’ora, è giunto il nostro momento. Quello in cui si dimostra a se stessi e agli altri il proprio valore. E’ arrivato il momento dell’orgoglio. Quello di sventolare fieri come sempre i nostri vessilli. E’ giunta l’ora di tornare a combattere tutti insieme per un unico obiettivo. E’ tempo di stringerci. Abbiamo bisogno del calore e della passione di un intero popolo. Per questo motivo invitiamo tutti gli innamorati di questa terra ad esporre bandiere e sciarpe della nostra squadra del cuore. Coloriamo di biancoverde tutto ciò che ci appartiene, i nostri balconi, le strade dei nostri paesi, e l’aria che respiriamo. Vestiamo l’Irpinia con il suo vestito migliore. Alla squadra, in ultimo, chiediamo di scendere in campo con la nostra stessa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Popolo irpino, è giunta l’ora, è giunto il nostro momento. Quello in cui si dimostra a se stessi e agli altri il proprio valore. E’ arrivato il momento dell’orgoglio. Quello di sventolare fieri come sempre i nostri vessilli. E’ giunta l’ora di tornare a combattere tutti insieme per un unico obiettivo. E’ tempo di stringerci. Abbiamo bisogno del calore e della passione di un intero popolo. Per questo motivo invitiamo tutti gli innamorati di questa terra ad esporre bandiere e sciarpe della nostra squadra del cuore. Coloriamo di biancoverde tutto ciò che ci appartiene, i nostri balconi, le strade dei nostri paesi, e l’aria che respiriamo.con il suo. Alla squadra, in ultimo, chiediamo di scendere in campo con la nostra stessa ...

