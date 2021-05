Avanti un Altro, Paolo Bonolis sbotta contrariato: “Perché?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad Avanti un Altro Paolo Bonolis sbotta contrariato: “Perché?” si chiede il conduttore. Cos’è successo nell’ultima puntata andata in onda Avanti un Altro non smette di stupire. Il programma preserale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021) Adun: “?” si chiede il conduttore. Cos’è successo nell’ultima puntata andata in ondaunnon smette di stupire. Il programma preserale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - matteosalvinimi : Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalment… - RobertoBurioni : Mentre Twitter è affollato di scemenze riguardanti brevetti e proprietà industriale la scienza compie in questi gio… - partingwords_ : @occhiafanaIe un conto è rilasciare un'intervista, anche lì è lavoro, sono soldi, è il loro mondo... un altro è par… - AnnaLizzy68 : RT @emilyndosta: Persona anonima non so chi sei ma grazie infinitamente per la tua collaborazione, per favore fa un altro passetto avanti.… -