Autostrade, a Modena la prima piazzola di ricarica elettrica veloce (Di mercoledì 12 maggio 2021) Inaugurata nell’area di servizio autostradale di Secchia Ovest, a Modena, la prima piazzola per la ricarica ad alta potenza di auto elettriche. Si tratta del primo tassello di una rete di 100 stazioni che Autostrade per l’Italia sta predisponendo insieme alla sua controllata Free to X. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Inaugurata nell’area di servizio autostradale di Secchia Ovest, a, laper laad alta potenza di auto elettriche. Si tratta del primo tassello di una rete di 100 stazioni cheper l’Italia sta predisponendo insieme alla sua controllata Free to X. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Autostrade, a Modena la prima piazzola di ricarica elettrica veloce - LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #Lavori - A22 Brennero Modena ?? ?? Code tra Mantova Sud e Mantova Nord > Brennero ?? ?? Code tra Eg… - annadiama62 : RT @SalvatorBarbera: @OfficialTozzi Non si tratta solo di 'comprendere e mare il mondo naturale': lei ha mai viaggiato in auto in Sicilia?… - BiagioSiracusa : RT @SalvatorBarbera: @OfficialTozzi Non si tratta solo di 'comprendere e mare il mondo naturale': lei ha mai viaggiato in auto in Sicilia?… - Kimstellata : RT @SalvatorBarbera: @OfficialTozzi Non si tratta solo di 'comprendere e mare il mondo naturale': lei ha mai viaggiato in auto in Sicilia?… -