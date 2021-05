Autostrada A1: prima stazione ricarica veicoli elettrici nell’Area Secchia Ovest (Di mercoledì 12 maggio 2021) Diventa operativo il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l’Italia: da oggi, infatti, è entrata in funzione nell’Area di servizio di Secchia Ovest (Autostrada del Sole, nella zona di Modena) la prima stazione di ricarica super veloce L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Diventa operativo il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l’Italia: da oggi, infatti, è entrata in funzionedi servizio didel Sole, nella zona di Modena) ladisuper veloce L'articolo proviene da Firenze Post.

