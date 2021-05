Austria, Kurz indagato per falso davanti commissione Ibiza - gate (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cancelliere Austriaco Sebastian Kurz ha annunciato di essere oggetto di un'inchiesta della procura anticorruzione, dopo una denuncia dell'opposizione per "false dichiarazioni" davanti a una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il cancelliereco Sebastianha annunciato di essere oggetto di un'inchiesta della procura anticorruzione, dopo una denuncia dell'opposizione per "false dichiarazioni"a una ...

