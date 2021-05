Auriemma accusa la Juventus | “Fa doping amministrativo e falsa il campionato”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il giornalista napoletano Raffaeleha commentato la situazione economica dellatua, criticando ampiamente la gestione della dirigenza bianconera. Di seguito le sue parole: “Spero che prima o poi qualche entità o qualche tribunale stabilisca che se un club fa 400 milioni di rosso in bilancio per comprare Cristiano Ronaldo 56 milioni all’anno, fa une quindi falso il. Perché il Napoli e l’Atalanta si ritrovano nel loro target, non sforano mai, a volte hanno un + in bilancio? Perché fanno il calcio così come si dovrebbe. E’ comodo fare i debiti comprando Messi o Ronaldo. Ma così siamo bravi tutti. Bisogna essere bravi con le proprie disponibilità”.

