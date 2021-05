Atletica: domani meeting a Savona con Jacobs nei 100 e Iapichino nel lungo (2) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Un anno dopo (o quasi) sulla pedana di Savona che le regalò il 6,80, si riaffaccia Larissa Iapichino (Fiamme Gialle). È l'esordio stagionale all'aperto per la saltatrice in lungo primatista mondiale juniores indoor: in inverno ha compiuto un altro passo, deciso, in avanti con lo straordinario 6,91 di Ancona, e poi ha accumulato esperienza internazionale a Torun con il quinto posto degli Euroindoor. Da qui parte la sua stagione con destinazione Olimpiadi di Tokyo, passando anche per il Golden Gala Pietro Mennea del 10 giugno nella sua Firenze. Nel parterre interamente italiano va seguita con attenzione pure Laura Strati (Atl. Vicentina), solidissima in inverno (due volte 6,66) e sesta nell'evento continentale. Con loro anche Eleonora Filippetto (Team Treviso) e la campionessa paralimpica Martina Caironi (Fiamme Gialle). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Un anno dopo (o quasi) sulla pedana diche le regalò il 6,80, si riaffaccia Larissa(Fiamme Gialle). È l'esordio stagionale all'aperto per la saltatrice inprimatista mondiale juniores indoor: in inverno ha compiuto un altro passo, deciso, in avanti con lo straordinario 6,91 di Ancona, e poi ha accumulato esperienza internazionale a Torun con il quinto posto degli Euroindoor. Da qui parte la sua stagione con destinazione Olimpiadi di Tokyo, passando anche per il Golden Gala Pietro Mennea del 10 giugno nella sua Firenze. Nel parterre interamente italiano va seguita con attenzione pure Laura Strati (Atl. Vicentina), solidissima in inverno (due volte 6,66) e sesta nell'evento continentale. Con loro anche Eleonora Filippetto (Team Treviso) e la campionessa paralimpica Martina Caironi (Fiamme Gialle).

Atletica, big azzurri domani impegnati al meeting di Savona

Nella giornata di domani comincerà circuito dei meeting italiani di atletica. Si partirà da Savona, che vedrà il debutto di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bogliolo nei 100hs, ...

