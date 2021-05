Atletica, big azzurri domani impegnati al meeting di Savona (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella giornata di domani comincerà circuito dei meeting italiani di Atletica. Si partirà da Savona, che vedrà il debutto di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bogliolo nei 100hs, Alessia Trost nell’alto e delle staffettiste azzurre della 4×100 (con le star Dina Asher-Smith e Marie-Jose’e Ta Lou). Spazio anche per Leonardo Fabbri nel peso, Vladimir Aceti nei 400, e Filippo Randazzo nel lungo. La diretta sarà disponibile dalle 16.45 su RaiSport per la decima edizione del Memorial Ottolia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella giornata dicomincerà circuito deiitaliani di. Si partirà da, che vedrà il debutto di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bogliolo nei 100hs, Alessia Trost nell’alto e delle staffettiste azzurre della 4×100 (con le star Dina Asher-Smith e Marie-Jose’e Ta Lou). Spazio anche per Leonardo Fabbri nel peso, Vladimir Aceti nei 400, e Filippo Randazzo nel lungo. La diretta sarà disponibile dalle 16.45 su RaiSport per la decima edizione del Memorial Ottolia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Atletica , big azzurri domani impegnati al meeting di Savona - flamminiog : RT @atleticaitalia: #atletica ???? Un salto da 16,90 ventoso (+2.1) per il triplista azzurro Tobia Bocchi a Walnut, negli Usa: è quarto tra i… - pavisa1401 : RT @atleticaitalia: #atletica ???? Un salto da 16,90 ventoso (+2.1) per il triplista azzurro Tobia Bocchi a Walnut, negli Usa: è quarto tra i… - zizionice : RT @atleticaitalia: #atletica ???? Un salto da 16,90 ventoso (+2.1) per il triplista azzurro Tobia Bocchi a Walnut, negli Usa: è quarto tra i… - atleticaitalia : #atletica ???? Un salto da 16,90 ventoso (+2.1) per il triplista azzurro Tobia Bocchi a Walnut, negli Usa: è quarto t… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica big Jacobs, Larissa e tanti big: tutto pronto a Savona DIRETTA TV RaiSport Un festival dell'atletica italiana. E non soltanto. Savona apre il circuito dei meeting italiani con tanti big azzurri e stelle internazionali di primo piano. Giovedì è il giorno ...

Amanda Obijaku vola in America; sorride la Virtus ATLETICA - Notizie splendide anche da oltreoceano per la Virtus Lucca, in questo caso per la squadra femminile. Amanda Obijaku ha infatti conquistato l'accesso alle finale della Big South Championship ...

I big dell'atletica a Firenze 055firenze Atletica, big azzurri domani impegnati al meeting di Savona Nella giornata di domani comincerà circuito dei meeting italiani di atletica. Si partirà da Savona, che vedrà il debutto di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bo ...

Jacobs, Larissa e tanti big: tutto pronto a Savona Un festival dell’atletica italiana. E non soltanto. Savona apre il circuito dei meeting italiani con tanti big azzurri e stelle internazionali di primo piano. Giovedì è il giorno dei debutti di Marcel ...

DIRETTA TV RaiSport Un festival dell'italiana. E non soltanto. Savona apre il circuito dei meeting italiani con tantiazzurri e stelle internazionali di primo piano. Giovedì è il giorno ...- Notizie splendide anche da oltreoceano per la Virtus Lucca, in questo caso per la squadra femminile. Amanda Obijaku ha infatti conquistato l'accesso alle finale dellaSouth Championship ...Nella giornata di domani comincerà circuito dei meeting italiani di atletica. Si partirà da Savona, che vedrà il debutto di Marcell Jacobs nei 100 metri, di Larissa Iapichino nel lungo, di Luminosa Bo ...Un festival dell’atletica italiana. E non soltanto. Savona apre il circuito dei meeting italiani con tanti big azzurri e stelle internazionali di primo piano. Giovedì è il giorno dei debutti di Marcel ...