Atalanta | la sblocca sempre Malinovskyi | il dato sull’ucraino

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ruslanè l’uomo chele partite per l’: i suoi gol apronole marcature Ruslansi sta conquistando il suo posticino all’interno dell’a suon di gol e bombe col suo mancino. Ma c’è una statistica importante che si porta dietro l’ucraino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ogni volta che il trequartista atalantino segna lo fa perre la partita e dare il la alle vittorie nerazzurre. Sei dei sette gol segnati, infatti, sono arrivati per aprire i rispettivi match. È capitano contro Sampdoria, Verona, Juventus, Roma, Bologna e Parma. Unimportante per l’, con Gasperini che proverà a sfruttarlo al massimo nella corsa Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

