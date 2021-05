Atalanta, ecco il Benevento: potrebbe essere una serata decisiva per la corsa-Champions (Di mercoledì 12 maggio 2021) Partita importantissima quella che attende questa sera l’Atalanta che, nel turno infrasettimanale e dopo due trasferte consecutive, riceve al Gewiss Stadium il Benevento. A tre turni dalla fine del torneo, infatti, la squadra nerazzurra è davvero vicinissima alla sua terza qualificazione consecutiva alla Champions League, trovandosi al secondo posto in graduatoria, in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti. Oltre alla qualificazione, la Dea ambisce anche a mantenere fino alla fine la seconda posizione, risultato che non è mai stato raggiunto dagli orobici in 114 anni di storia, Per ottenere questo, occorrerà necessariamente superare anche l’ostacolo Benevento. La squadra di mister Inzaghi, che a metà torneo sembrava veleggiare verso una tranquilla salvezza, ha subito un’involuzione incredibile. Dalla vittoria ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Partita importantissima quella che attende questa sera l’che, nel turno infrasettimanale e dopo due trasferte consecutive, riceve al Gewiss Stadium il. A tre turni dalla fine del torneo, infatti, la squadra nerazzurra è davvero vicinissima alla sua terza qualificazione consecutiva allaLeague, trovandosi al secondo posto in graduatoria, in vantaggio rispetto a tutte le altre concorrenti. Oltre alla qualificazione, la Dea ambisce anche a mantenere fino alla fine la seconda posizione, risultato che non è mai stato raggiunto dagli orobici in 114 anni di storia, Per ottenere questo, occorrerà necessariamente superare anche l’ostacolo. La squadra di mister Inzaghi, che a metà torneo sembrava veleggiare verso una tranquilla salvezza, ha subito un’involuzione incredibile. Dalla vittoria ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SERIEA L' #Atalanta in zona #ChampionsLeague affronterà il #Benevento alla ricerca cerca disperata di punti salv… - HBANJ0 : @PianetaMilan @SerieA @Atalanta_BC Ecco perché - PianetaMilan : #Gasperini, nessuna squalifica per il caso antidoping: ecco perché - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - occhio_notizie : Sfida difficilissima per i ragazzi di Inzaghi che cercano disperatamente punti salvezza contro i bergamaschi. Ecco… - giramentodipall : Ecco quello che da Bangsbo da mangiare ai giocatori dell'Atalanta -